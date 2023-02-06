Президент Евросовета официально пригласил Зеленского на саммит в Брюссель

6 февраля, 22:54
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Европейского совета Шарль Мишель в понедельник, 6 февраля, официально пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите Евросовета в Брюсселе.

Об этом сообщил представитель президента Евросовета Баренд Лейтс в Twitter.

«Президент Европейского совета пригласил президента Владимира Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите Европейского совета», — пишет он.

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Лейтс добавил, что из соображений безопасности дальнейшая информация о возможном визите Зеленского на саммит не предоставляется.

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Ранее издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Зеленский на этой неделе может отправиться в Брюссель на встречу с лидерами ЕС и Европарламента, но поездка может быть отменена из соображений безопасности.

С начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский совершил только один заграничный визит. Он посетил США, где пообщался с президентом Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Саммит Евросовет Владимир Зеленский Шарль Мишель

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