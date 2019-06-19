В Минобороны опровергли свои данные об уклонении Зеленского от мобилизации Сегодня, 09:05 Цей матеріал також доступний українською ГПСУ Минобороны опровергло свою информацию о мобилизации Зеленского ГПСУ

Министерство обороны опровергло свою информацию о призыве по мобилизации Владимира Зеленского в 2014—2015 годах.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос Українських Новин.



Агентство запросило у Минобороны информацию о том, объявлялся ли в розыск Зеленский в связи с тем, что он не являлся в военкомат по повесткам для призыва по мобилизации 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года.

Данная информация о повестках была обнародована пресс-службой Минобороны 13 апреля текущего года в ответ на запросы группы депутатов Верховной Рады.

В ответ на запрос Минобороны подтвердило, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области.

По результатам медкомиссии он признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность «деловод деловодства».

«Военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014−2015 годов не призывался», — сказано в ответе министерства.

Другие обстоятельства призыва Зеленского Минобороны сообщить отказалось, сославшись на то, что это является служебной информацией и не подлежит разглашению.

13 апреля Министерство обороны заявило что Зеленский проигнорировал четыре повестки о призыве на срочную военную службу в 2014—2015 годах.

Штаб Зеленского отрицал получение повесток.