Зеленский уволил заместителей главы СБУ и пятерых руководителей региональных управлений Сегодня, 15:32 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского.

Об этом на брифинге 11 июня сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе во время избирательной кампании… Речь идет об увольнении двух заместителей председателя СБУ — Фролова Олега Владимировича и Косинского Владислава Владимировича», — заявил он.

По его словам, также было принято решение об увольнении руководителей пяти региональных управлений, которые «негативно» себя проявили в борьбе с контрабандой.

В частности, Зеленский уволил руководителей управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.