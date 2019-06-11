Зеленский уволил заместителей главы СБУ и пятерых руководителей региональных управлений
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского.
Об этом на брифинге 11 июня сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
«Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе во время избирательной кампании… Речь идет об увольнении двух заместителей председателя СБУ — Фролова Олега Владимировича и Косинского Владислава Владимировича», — заявил он.
По его словам, также было принято решение об увольнении руководителей пяти региональных управлений, которые «негативно» себя проявили в борьбе с контрабандой.
В частности, Зеленский уволил руководителей управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.