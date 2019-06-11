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Зеленский уволил заместителей главы СБУ и пятерых руководителей региональных управлений

Сегодня, 15:32
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Зеленский уволил заместителей главы СБУ и пятерых руководителей региональных управлений - фото

НВ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского.

Об этом на брифинге 11 июня сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе во время избирательной кампании… Речь идет об увольнении двух заместителей председателя СБУ — Фролова Олега Владимировича и Косинского Владислава Владимировича», — заявил он.

По его словам, также было принято решение об увольнении руководителей пяти региональных управлений, которые «негативно» себя проявили в борьбе с контрабандой.

В частности, Зеленский уволил руководителей управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Теги:   СБУ Владимир Зеленский

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