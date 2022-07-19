«Цикл кадровых решений президента». Кого Зеленский уволит после Венедиктовой и Баканова — мнение политолога

19 июля, 14:08
Эксклюзив НВ
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

После увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова президент Владимир Зеленский будет еще принимать кадровые решения, считает политолог Николай Давыдюк.

«Силовой блок перезагружается. Думаю, что завершением этого цикла кадровых решений президента будет Кабмин. Точечно уже начали его менять», — рассказал в эфире Радио НВ Давыдюк.

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К увольнению, по мнению политолога, должен готовиться премьер-министр Украины Денис Шмигаль:

«С точки зрения вызовов, которые есть сейчас, он до конца не понимает, где находится. Даже по своему прямому блоку — экономику они не вытащили. То есть экономика как мышцы войны, цитируя диктатора прошлого века, у нас была не в лучшем состоянии. Даже типичные, банальные вопросы, такие как поставки бензина, не смогли решить. А таких вопросов еще много — релокация бизнесов, помощь малому и среднему бизнесу, работа с парламентом», — убежден Давыдюк.

Ранее журналист Украинской правды Роман Романюк тоже предполагал, что работа Кабинета министров при премьерстве Шмыгаля не нравится Офису президента из-за «бюрократии уровня облсовета» и отсутствия прорывных проектов. Романюк утверждает, что вопрос увольнения премьер-министра несколько раз поднимался еще до полномасштабного российского вторжения.

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Также отметим, что 19 июля Верховная Рада поддержала назначение Оксаны Жолнович новым министром соцполитики. Она сменила на этом посту Марину Лазебную, отставку которой Рада поддержала 18 июля.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Кабинет министров Украины Политология Владимир Зеленский Премьер-министр Радио НВ Иван Баканов Ирина Венедиктова Денис Шмыгаль Офис генерального прокурора Николай Давидюк

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