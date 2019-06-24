Зеленский уволил руководителя управления СБУ в АР Крым
Президент Владимир Зеленский снял с занимаемой должности руководителя главного управления СБУ в АР Крым Александра Шмитько.
Соответствующий указ № 424/2019 был опубликован на сайте главы государства в понедельник, 24 июня.
«Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в документе.
Отметим, что Шмитько был назначен руководителем ГУ СБУ в АР Крым бывшим президентом Украины Петром Порошенко в июне 2018 года.
До этого он руководил спецслужбой в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил своего друга детства Ивана Баканова и. о. главы СБУ.