Зеленский уволил руководителя управления СБУ в АР Крым Сегодня, 14:26 636 Цей матеріал також доступний українською 061.ua Шмитько был назначен на эту должность в июне 2018 года 061.ua

Президент Владимир Зеленский снял с занимаемой должности руководителя главного управления СБУ в АР Крым Александра Шмитько.

Соответствующий указ № 424/2019 был опубликован на сайте главы государства в понедельник, 24 июня.

«Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в документе.

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Отметим, что Шмитько был назначен руководителем ГУ СБУ в АР Крым бывшим президентом Украины Петром Порошенко в июне 2018 года.

До этого он руководил спецслужбой в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил своего друга детства Ивана Баканова и. о. главы СБУ.