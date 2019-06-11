Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Сегодня, 10:52 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Зеленский уволил чиновников Госуправления делами Пресс-служба АП

Президент Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.

Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Борзов. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что Куцик сам написал заявление об увольнении.

Зеленский также уволил Евгения Сарнацкого с поста заместителя руководителя Госуправделами «согласно с поданным заявлением».

Иван Куцик был назначен руководителем Госуправления делами в декабре 2016 года.



Он был генерал-полковником милиции и первым заместителем руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

В середине 2000-х в разные годы был советником президента, премьер-министра и занимал должность первого заместителя министра Кабмина.