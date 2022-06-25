Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Словакии и еще трех странах 25 июня, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 24 июня, уволил послов Украины сразу в пяти странах: Грузии, Иране, Ливане, Словакии и Португалии. Еще в двух — назначил новых.

Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента.

Посол в Грузии Игорь Долгов занимал должность с 2017 года, посол в Иране Сергей Бурдыляк и посол в Португалии Инна Огнивец — с 2015-го, послы в Ливане и Словакии Игорь Осташ и Юрий Мушка — с 2016-го.

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В то же время Зеленский назначил посла в Австралии Василия Мирошниченко по совместительству послом в Новой Зеландии, бывший глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов стал послом Украины в Таджикистане.

В конце марта президент отозвал послов в Грузии и Марокко. Тогда он заявил: сейчас есть те, кто «вместе со всеми работает на оборону Украины», и те, кто «напрасно тратит время и работает только на то, чтобы остаться при должности»; он пообещал вернуть посла в Грузию, «как только мы будем чувствовать поддержку Украины» со стороны лидеров этой страны.

«При всем уважении — не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — подчеркнул глава государства.

Также в мае Зеленский указом уволил с должности посла Украины в Нигерии и в Камеруне по совместительству Валерия Кирдоду.



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