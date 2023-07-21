«В Офисе президента не поняли». Увольнение крутого посла Пристайко — не логично, потому что он спас отношения с Британией — Давыдюк 21 июля, 19:18 NV Премиум Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Истинная причина увольнения пока неизвестна, но больше всего сейчас обращают внимание на то, что дипломат недавно раскритиковал президента.

Он назвал «нездоровым сарказмом» заявление Зеленского о благодарности за поддержку Украины министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, которое звучало так: «Можем утром просыпаться и лично благодарить».

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Политолог Николай Давидюк в эфире Radio NV, объяснил насколько большую ошибку сейчас делает Офис президента, увольняя Пристайко.

Николай Давыдюк политолог, автор книг «Как работает путинская пропаганда» и «Как сделать Украину успешной»

С точки зрения госаппарата, он сделал неправильно: президента не имеет права посол критиковать. Но с точки зрения государственности, он спас отношения Украины и Британии, раскритиковав президента.

После этого извинился Уоллес и страны снова сблизились.