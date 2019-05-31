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Зеленский уволил первого замглавы СБУ и начальника столичного управления

31 мая, 16:25
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Зеленский уволил первого замглавы СБУ и начальника столичного управления - фото

СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины и начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Об этом говорится в указах от 31 мая.

Указами № 342/2019 и № 343/2019 освобожден Виталий Маликов с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины и от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Указом № 344/2019 Зеленский уволил Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Напомним, что Зеленский также уволил начальника главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.

Теги:   Владимир Зеленский СБУ

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