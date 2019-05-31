Зеленский уволил начальника главного следственного управления СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.
Указ № 341/2019 опубликован на сайте президента.
«Освободить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Остафийчук в июне 2014 года работал в Главной военной прокуратуре, в июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.
30 мая Зеленский внес в парламент представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.
По данным СМИ, временно испольнять обязанности главы СБУ будет Иван Баканов.
22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.