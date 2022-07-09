Зеленский уволил Лагуту с должности главы Херсонской ОГА
Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута/Facebook)
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины в субботу, 9 июля.
В документе указано, что увольнение Лагуты произошло «в соответствии с поданным им заявлением».
Кроме того, еще одним указом Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия.
Во вторник, 28 июня, Кабмин согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской ОГА. Лагута был назначен на должность в октябре 2021 года.
Херсонскую областную госадминистрацию военные РФ захватили 3 марта.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.