Зеленский уволил Лагуту с должности главы Херсонской ОГА

9 июля, 19:00
Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута/Facebook)

Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины в субботу, 9 июля.

В документе указано, что увольнение Лагуты произошло «в соответствии с поданным им заявлением».

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Кроме того, еще одним указом Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия.

Во вторник, 28 июня, Кабмин согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской ОГА. Лагута был назначен на должность в октябре 2021 года.

Херсонскую областную госадминистрацию военные РФ захватили 3 марта.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсонская область Увольнение Владимир Зеленский

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