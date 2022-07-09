Зеленский уволил Лагуту с должности главы Херсонской ОГА 9 июля, 19:00 Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины в субботу, 9 июля.

В документе указано, что увольнение Лагуты произошло «в соответствии с поданным им заявлением».

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Кроме того, еще одним указом Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия.

Во вторник, 28 июня, Кабмин согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской ОГА. Лагута был назначен на должность в октябре 2021 года.

Херсонскую областную госадминистрацию военные РФ захватили 3 марта.

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