Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации за пьянство на работе 31 августа, 23:05 Александр Ярощук (Фото:Івано-Франківська районна державна адміністрація/Facebook)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 31 августа, уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука за появление на работе пьяным или в состоянии наркотического опьянения.

Об этом говорится в распоряжении президента № 152/2023-рп, которое опубликовано на сайте президента Украины.

«Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины», — говорится в заявлении.

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В пункт 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины указано, что собственник может расторгнуть трудовой договор с работником за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

Для увольнения работника по этому основанию достаточно однократного совершения такого факта нарушения трудовой дисциплины.

Подтверждением факта появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения может служить медицинское заключение по результатам осмотра работника, а также акт, составленный руководством с участием представителей общественности.

Как сообщает Суспільне, Ярощук занимал должность главы Ивано-Франковского РВА с 5 марта 2021 года. Он родился 14 августа 1969 в Ивано-Франковске. Александр Ярощук — участник Революции достоинства. В 2014 году баллотировался на выборы в Верховную Раду Украины VIII созыва.