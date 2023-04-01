В списке — Богуслаев и Совет Федерации России. Зеленский ввел санкции против 273 физических и 380 юридических лиц 1 апреля, 14:57 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

В субботу, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против экс-президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, Совета Федерации РФ, и еще 272 физических и 380 юридических лиц.

Об этом сообщается в указах президента Украины.

В санкционный список вошли российские компании, а также иранский Корпус стражей Исламской революции.



Кроме экс-главы компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, под ограничения попали несколько украинцев и более 260 граждан России и других государств.

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22 октября СБУ задержала президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

29 марта Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и продлил срок содержания под стражей Богуслаева еще на 60 суток.

Также санкции введены против министерства финансов РФ и Совета Федерации Федерального собрания России.

Согласно указам, санкции будут действовать десять лет.

18 марта Владимир Зеленский ввел санкции против 300 физических и 141 юридического лица, в частности, в отношении президента Сирии Башара Асада и нескольких других сирийских чиновников.