Зеленский утвердил состав делегации Украины на Минских переговорах Сегодня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Юридическая газета / Facebook Валерия Лутковская входит в гуманитарную подгруппу ТКГ Юридическая газета / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в указе № 414/2019 от 19 июня.

Согласно указу, офицер ВСУ Богдан Бондарь будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Игорь Веремий — в подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую назначили украинским представителем в гуманитарной подгруппе.

В рабочую подгруппу по политическим вопросам ввели экс-посла Украины в США Александра Моцика.

Напомним, что экс-президент Леонид Кучма представляет Украину в ТКГ в Минске.