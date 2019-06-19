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Зеленский утвердил состав делегации Украины на Минских переговорах

Сегодня, 16:57
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Зеленский утвердил состав делегации Украины на Минских переговорах - фото

Юридическая газета / Facebook

Валерия Лутковская входит в гуманитарную подгруппу ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в указе № 414/2019 от 19 июня.

Согласно указу, офицер ВСУ Богдан Бондарь будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Игорь Веремий — в подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую назначили украинским представителем в гуманитарной подгруппе.

В рабочую подгруппу по политическим вопросам ввели экс-посла Украины в США Александра Моцика.

Напомним, что экс-президент Леонид Кучма представляет Украину в ТКГ в Минске.

Теги:   Владимир Зеленский Минские переговоры Переговоры в Минске Контактная группа

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