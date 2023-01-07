Киркоров, Баста, Дугин, Михалков. Зеленский утвердил санкции СНБО против российских артистов и пропагандистов и Жанны Бадоевой с Тимощуком
Зеленскому доложили об обстановке на основных направлениях фронта (Фото:ОПУ)
Президент Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 119 человек, среди которых российские и некоторые украинские культурные деятели, а также пропагандисты страны-агрессора.
Обновлено в 19:40. Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что санкции вводятся за посещение оккупированных Россией территорий, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и путинского режима.
Указ опубликован на сайте главы государства. В санкционный список вошли в том числе:
- певица Ирина Аллегрова;
- ведущая Жанна Бадоева (в списке указано, что она гражданка Украины, сама Бадоева в 2019 голу заявляла, что вышла из украинского гражданства);
- певец Дмитрий Билан;
- актер и певец Виктор Добронравов (сын актера Сватов Федора Добронравова);
- певица Лариса Долина;
- «философ» и приспешник Путина Александр Дугин;
- актер Дмитрий Дюжев;
- певица Полина Гагарина;
- актер Михаил Галустян;
- певец Валерий Кипелов;
- певец Филипп Киркоров;
- пропагандист Дмитрий Киселев;
- дизайнер Артемий Лебедев;
- певец Григорий Лепс (Лепсверидзе);
- режиссер Никита Михалков;
- певица Лолита Милявская (гражданка Украины, России и Израиля);
- артист Евгений Петросян;
- певец Стас Пьеха;
- пропагандистка Маргарита Симоньян;
- футбольный тренер Анатолий Тимощук (гражданин Украины);
- певец Михаил Шуфутинский;
- рэпер Баста (Василий Вакуленко).
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, лишение государственных наград и так далее.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что 119 внесенных в санкционный список лиц являются «пропагандистами смерти» и попали туда из-за «прямых или косвенных призывов убивать, захватывать, воровать в Украине».
В конце октября СНБО ввел санкции против других российских актеров-сторонников полномасштабной агрессии против Украины, а также украинских певиц, живущих в России (среди них Регина Тодоренко, Ани Лорак и Таисия Повалий).