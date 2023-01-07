Киркоров, Баста, Дугин, Михалков. Зеленский утвердил санкции СНБО против российских артистов и пропагандистов и Жанны Бадоевой с Тимощуком 7 января, 17:22 Зеленскому доложили об обстановке на основных направлениях фронта (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 119 человек, среди которых российские и некоторые украинские культурные деятели, а также пропагандисты страны-агрессора.

Обновлено в 19:40. Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что санкции вводятся за посещение оккупированных Россией территорий, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и путинского режима.

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Указ опубликован на сайте главы государства. В санкционный список вошли в том числе:

певица Ирина Аллегрова;

ведущая Жанна Бадоева (в списке указано, что она г ражданка Украины, сама Бадоева в 2019 голу заявляла, что вышла из украинского гражданства);

ражданка Украины, сама Бадоева в 2019 голу заявляла, что вышла из украинского гражданства); певец Дмитрий Билан;

актер и певец Виктор Добронравов ( сын актера Сватов Федора Добронравова);

сын актера Сватов Федора Добронравова); певица Лариса Долина;

«философ» и приспешник Путина Александр Дугин;

актер Дмитрий Дюжев;

певица Полина Гагарина;

актер Михаил Галустян;

певец Валерий Кипелов;

певец Филипп Киркоров;

пропагандист Дмитрий Киселев;

дизайнер Артемий Лебедев;

певец Григорий Лепс ( Лепсверидзе);

Лепсверидзе); режиссер Никита Михалков;

певица Лолита Милявская ( гражданка Украины, России и Израиля);

гражданка Украины, России и Израиля); артист Евгений Петросян;

певец Стас Пьеха;

пропагандистка Маргарита Симоньян;

футбольный тренер Анатолий Тимощук ( гражданин Украины);

гражданин Украины); певец Михаил Шуфутинский;

рэпер Баста ( Василий Вакуленко).

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Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, лишение государственных наград и так далее.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что 119 внесенных в санкционный список лиц являются «пропагандистами смерти» и попали туда из-за «прямых или косвенных призывов убивать, захватывать, воровать в Украине».

В конце октября СНБО ввел санкции против других российских актеров-сторонников полномасштабной агрессии против Украины, а также украинских певиц, живущих в России (среди них Регина Тодоренко, Ани Лорак и Таисия Повалий).