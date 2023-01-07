Киркоров, Баста, Дугин, Михалков. Зеленский утвердил санкции СНБО против российских артистов и пропагандистов и Жанны Бадоевой с Тимощуком

7 января, 17:22
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Зеленскому доложили об обстановке на основных направлениях фронта (Фото:ОПУ)

Зеленскому доложили об обстановке на основных направлениях фронта (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 119 человек, среди которых российские и некоторые украинские культурные деятели, а также пропагандисты страны-агрессора.

Обновлено в 19:40. Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что санкции вводятся за посещение оккупированных Россией территорий, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и путинского режима.

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Указ опубликован на сайте главы государства. В санкционный список вошли в том числе:

  • певица Ирина Аллегрова;
  • ведущая Жанна Бадоева (в списке указано, что она гражданка Украины, сама Бадоева в 2019 голу заявляла, что вышла из украинского гражданства);
  • певец Дмитрий Билан;
  • актер и певец Виктор Добронравов (сын актера Сватов Федора Добронравова);
  • певица Лариса Долина;
  • «философ» и приспешник Путина Александр Дугин;
  • актер Дмитрий Дюжев;
  • певица Полина Гагарина;
  • актер Михаил Галустян;
  • певец Валерий Кипелов;
  • певец Филипп Киркоров;
  • пропагандист Дмитрий Киселев;
  • дизайнер Артемий Лебедев;
  • певец Григорий Лепс (Лепсверидзе);
  • режиссер Никита Михалков;
  • певица Лолита Милявская (гражданка Украины, России и Израиля);
  • артист Евгений Петросян;
  • певец Стас Пьеха;
  • пропагандистка Маргарита Симоньян;
  • футбольный тренер Анатолий Тимощук (гражданин Украины);
  • певец Михаил Шуфутинский;
  • рэпер Баста (Василий Вакуленко).
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Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, лишение государственных наград и так далее.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что 119 внесенных в санкционный список лиц являются «пропагандистами смерти» и попали туда из-за «прямых или косвенных призывов убивать, захватывать, воровать в Украине».

В конце октября СНБО ввел санкции против других российских актеров-сторонников полномасштабной агрессии против Украины, а также украинских певиц, живущих в России (среди них Регина Тодоренко, Ани Лорак и Таисия Повалий).

Редактор: Нина Григорская

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