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Зеленский назначил руководителя Офиса президента Украины

Сегодня, 16:45
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Зеленский назначил руководителя Офиса президента Украины - фото

Скриншот видео Зе! Президент/Youtube

Андрей Богдан и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав указы о назначении главы органа и его заместителей.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ № 435/2019), другим указом (№ 434/2019) Богдан уволен с поста главы Администрации главы государства.

Переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров.

Указами № 437/2019−450/2019 они уволены с должностей в Администрации президента и назначены на те же должности в Офисе главы государства.

20 июня Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины.

Теги:   Офис президента Украины Владимир Зеленский Андрей Богдан

Спецтема   Зеленский — новый президент

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