Зеленский официально утвердил новый состав СНБО
Первая рабочая встреча нового секретаря СНБО Рустема Умерова с аппаратом СНБО, 18 июля 2025 года (Фото: Рустем Умєров via Facebook)
Президент Владимир Зеленский официально утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины после назначения нового Кабинета министров.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Согласно ему в СНБО вошли
- президент Владимир Зеленский — глава;
- министр юстиции Герман Галущенко;
- министр энергетики Светлана Гринчук;
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
- президент Национальной академии наук Анатолий Загородний;
- глава службы внешней разведки Олег Иващенко;
- министр внутренних дел Игорь Клименко;
- генпрокурор Руслан Кравченко;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- глава СБУ Василий Малюк;
- министр финансов Сергей Марченко;
- глава НБУ (по согласию) Андрей Пышный;
- глава Госслужбы финмониторинга Филипп Пронин;
- премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
- министр иностранных дел Андрей Сибига;
- главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский;
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
- председатель Верховной Рады (по согласию) Руслан Стефанчук;
- Рустем Умеров — секретарь ;
- первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;
- министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины.
17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.
Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики.
Бывшего министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО. Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Умерова планировали назначить послом Украины в США, но его кандидатуру, вероятно, не согласовали в Вашингтоне. Послом Украины в США было решено отправить Ольгу Стефанишину, которая лишилась кресла вице-премьера по вопросам евроинтеграции.