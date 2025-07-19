Зеленский официально утвердил новый состав СНБО

19 июля, 18:48
Первая рабочая встреча нового секретаря СНБО Рустема Умерова с аппаратом СНБО, 18 июля 2025 года (Фото: Рустем Умєров via Facebook)

Президент Владимир Зеленский официально утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины после назначения нового Кабинета министров.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Согласно ему в СНБО вошли

  • президент Владимир Зеленский — глава;
  • министр юстиции Герман Галущенко;
  • министр энергетики Светлана Гринчук;
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • президент Национальной академии наук Анатолий Загородний;
  • глава службы внешней разведки Олег Иващенко;
  • министр внутренних дел Игорь Клименко;
  • генпрокурор Руслан Кравченко;
  • министр здравоохранения Виктор Ляшко;
  • глава СБУ Василий Малюк;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • глава НБУ (по согласию) Андрей Пышный;
  • глава Госслужбы финмониторинга Филипп Пронин;
  • премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
  • министр иностранных дел Андрей Сибига;
  • главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский;
  • министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
  • председатель Верховной Рады (по согласию) Руслан Стефанчук;
  • Рустем Умеров — секретарь ;
  • первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;
  • министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины.

17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики.

Бывшего министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО. Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Умерова планировали назначить послом Украины в США, но его кандидатуру, вероятно, не согласовали в Вашингтоне. Послом Украины в США было решено отправить Ольгу Стефанишину, которая лишилась кресла вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Зеленский СНБО Рустем Умеров

