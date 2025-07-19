Зеленский официально утвердил новый состав СНБО

Первая рабочая встреча нового секретаря СНБО Рустема Умерова с аппаратом СНБО, 18 июля 2025 года (Фото: Рустем Умєров via Facebook)

Президент Владимир Зеленский официально утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины после назначения нового Кабинета министров.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Согласно ему в СНБО вошли

президент Владимир Зеленский — глава;

министр юстиции Герман Галущенко;

министр энергетики Светлана Гринчук;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

президент Национальной академии наук Анатолий Загородний;

глава службы внешней разведки Олег Иващенко;

министр внутренних дел Игорь Клименко;

генпрокурор Руслан Кравченко;

министр здравоохранения Виктор Ляшко;

глава СБУ Василий Малюк;

министр финансов Сергей Марченко;

глава НБУ ( по согласию) Андрей Пышный;

по согласию) Андрей Пышный; глава Госслужбы финмониторинга Филипп Пронин;

премьер-министр Украины Юлия Свириденко;

министр иностранных дел Андрей Сибига;

главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский;

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;

председатель Верховной Рады ( по согласию) Руслан Стефанчук;

по согласию) Руслан Стефанчук; Рустем Умеров — секретарь ;

первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;

министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Реклама

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины.

17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики.

Бывшего министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО. Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Умерова планировали назначить послом Украины в США, но его кандидатуру, вероятно, не согласовали в Вашингтоне. Послом Украины в США было решено отправить Ольгу Стефанишину, которая лишилась кресла вице-премьера по вопросам евроинтеграции.