Почему Зеленский успешнее Путина и какая роль Залужного в «украинском способе ведения войны» — интервью НВ с Сергеем Рахманиным 27 сентября, 21:59 Эксклюзив НВ Сергей Рахманин (Фото:goloszmin.org)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный появился на обложке TIME и дал интервью для издания с начала российского вторжения.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Радио НВ рассказал о влиянии публикации на страны Запада, а также о том, почему президент Владимир Зеленский как Верховный главнокомандующий успешнее диктатора Владимира Путина, обладающего таким же статусом в России.

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— Текст в TIME называется Генерал Валерий Залужный и украинский способ ведения войны. Что об этом украинском способе ведения войны узнал мир из этого текста? И как вы оценили бы роль этой публикации в информационной войне, которую, кажись, Украина выиграет у России?

— Статья действительно достаточно интересная. Особенно она интересна тем, кто не очень глубоко интересовался до этой войны Украиной. И тем более она будет интересна тем, кто не очень посвящен в военные тайны, не очень разбирается в нюансах построения украинской армии, в специфике ведения войны.

Я напомню, что TIME — это мировой лидер среди новостных журналов, это журнал, попасть на обложку которого означает, что ты человек, о котором говорят в мире. Для этого не обязательно нужно быть образцом. Напомню, что на обложки TIME попадали, например, Сталин, Гитлер, Путин, который даже был человеком года по версии TIME. Но если ты попадаешь на обложку TIME, это означает, что тобой интересуются, что ты человек, о котором говорят.

Безусловно, Залужный — это один из немногих всемирно известных украинцев, о нем говорят.

О том, что говорилось о способе ведения войны украинцами. На самом деле, эта статья TIME состоит из двух частей. Есть элементы интервью Залужного и анализ, который делал журналист [Саймон Шустер]. И там говорили о том, в чем заключалась существенная разница между двумя постсоветскими армиями — русской и украинской. Украинская преобладала прежде всего в сторону лучшей организации и большей гибкости командиров, то есть военнослужащих высшего и среднего звена. Именно Залужного вместе с [командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил генерал-полковником Александром] Сырским и [главой украинской разведки Кириллом] Будановым называют теми людьми, которые изменили лицо украинской армии, которые обеспечили гораздо более эффективную организацию Вооруженных Сил, чем это есть у россиян, большую инициативу командиров. И, собственно, за счет этого получили то различие, преимущество, благодаря которому украинские Вооруженные Силы, силы обороны, проигрывая в большом количестве компонентов очень большим Вооруженным силам РФ, смогли переломить инициативу и захватить инициативу на восьмом месяце войны в свои руки.

— Может ли что-то кардинально измениться после этой публикации в настроениях аудитории, которая является избирателями в странах Запада, в частности, в вопросах поставок вооружения Украине, финансовой помощи Украины? Насколько это мощный сигнал? Или же рассчитывать, что это как-то влияет на широкие массы, не стоит?

— Для того чтобы оценивать, как это повлияет на западную аудиторию, нужно быть частью этой западной аудитории. Я точно не являюсь ее частью, это во-первых.



Во-вторых, аудитория в каждой конкретной стране разная. Потребителем информации журнала TIME безусловно есть целый мир. Но читатель в Словакии, Словении, Тайване, Таиланде, Японии, Гваделупе и Гватемале совершенно разный. Как оно на кого повлияет, я не знаю.



Наверняка есть специалисты узкие или наоборот широкопрофильные, которые могут давать такие оценки. Я не компетентен в этих вопросах.

Я бы сказал о другом. Если журнал TIME посвящает первую полосу и обложку украинскому военному, это означает, что интерес к Украине, внимание к Украине снова возвращается в фокус.