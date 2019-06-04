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Зеленский: Украине нужны реформы, которые приблизят к стандартам НАТО

4 июня, 20:11
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Зеленский: Украине нужны реформы, которые приблизят к стандартам НАТО - фото

Пресс-служба АП

Зеленский прибыл в Брюссель

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна сфокусироваться на проведении внутренних реформ, которые будут приближать ее к стандартам НАТО.

Об глава государства сказал во время брифинга в Брюсселе, передает пресс-служба АП.

Речь идет о реализации положений закона о национальной безопасности, реформе СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны.

«Украина, которая является стабильной, демократической и обороноспособной, — неотъемлемая часть европейской безопасности», — сказал он.

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Зеленский выразил убеждение, что особое партнерство Украины с НАТО будет эффективно развиваться.

«Надеюсь, что в перспективе мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество», — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс продолжит оказывать Украине поддержку в различных областях. На это выделено более 40 млн евро — в частности, на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

Столтенберг добавил, что у Зеленского «есть мощный мандат на внедрение ключевых реформ, реформ, жизненно необходимых для безопасности и процветания всех украинцев, а также приближения Украины к НАТО».

Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что во время визита в Брюссель Зеленский еще раз задекларирует неизменную позицию — курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Экс-президент Петр Порошенко посоветовал Зеленскому сохранить имеющиеся наработки. По словам Порошенко, речь идет о том, чтобы сохранить четыре союза Украины и ЕС — энергетический, цифровой, таможенный, а главное — подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.

Теги:   Йенс Столтенберг НАТО Владимир Зеленский

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