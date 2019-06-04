Зеленский: Украине нужны реформы, которые приблизят к стандартам НАТО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна сфокусироваться на проведении внутренних реформ, которые будут приближать ее к стандартам НАТО.
Об глава государства сказал во время брифинга в Брюсселе, передает пресс-служба АП.
Речь идет о реализации положений закона о национальной безопасности, реформе СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны.
«Украина, которая является стабильной, демократической и обороноспособной, — неотъемлемая часть европейской безопасности», — сказал он.
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Зеленский выразил убеждение, что особое партнерство Украины с НАТО будет эффективно развиваться.
«Надеюсь, что в перспективе мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество», — сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс продолжит оказывать Украине поддержку в различных областях. На это выделено более 40 млн евро — в частности, на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.
Столтенберг добавил, что у Зеленского «есть мощный мандат на внедрение ключевых реформ, реформ, жизненно необходимых для безопасности и процветания всех украинцев, а также приближения Украины к НАТО».
Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что во время визита в Брюссель Зеленский еще раз задекларирует неизменную позицию — курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
Экс-президент Петр Порошенко посоветовал Зеленскому сохранить имеющиеся наработки. По словам Порошенко, речь идет о том, чтобы сохранить четыре союза Украины и ЕС — энергетический, цифровой, таможенный, а главное — подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.