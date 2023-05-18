Россия хочет не мир, а перерыв для подготовки нового нападения — Зеленский 18 мая, 20:14 Владимир Зеленский (Фото:Federico Gambarini/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что России нужен не мир, а перерыв для создания новых ракет и подготовки нового нападения.

Во время обращения к участникам конференции Strategic Ark 2023 президент подчеркнул, что Россию беспокоит не окончание кровопролитие, а средства для продолжения агрессии.

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«России нужен не мир, а время — для новых ракет, нового плана, нового нападения. Это формула российской политики, неизменная веками. XXI должен стать для нее последним», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинская формула мира содержит гарантии безопасности, чтобы подобная агрессия никогда не повторилось.

Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В конце марта во время обращения к Совету Европы он призвал провести саммит формулы мира по Украине в одной из столиц европейских стран.