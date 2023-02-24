Победа будет неизбежно, у нас для этого есть все — Зеленский

24 февраля, 18:35
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Президент Владимир Зеленский убежден, что победа Украины неизбежна.

«Победа будет неизбежно. Я уверен, что победа будет», — сказал Зеленский во время выступления по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в пятницу, 24 февраля.

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Также, по мнению украинского лидера, ни одна страна мира не может выдержать самостоятельно войну, и Украина противостоит агрессору не сама.

«У нас есть все для этого (для победы — ред). У нас есть мотивация, определенность, друзья, дипломатия. Вы все для этого объединились», — сказал президент.

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Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россию ждет крах, но это пойдет на пользу миру. Он прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».

https://www.youtube.com/embed/MwF1Rxn9mcM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский победа Украины

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