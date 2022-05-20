«Как качели». Три года назад прошла инаугурация Зеленского. Как изменился президент — Фесенко 20 мая, 13:05 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский принял присягу президента Украины в 2019 году (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Политолог Владимир Фесенко проанализировал, какие изменения произошли за три года президентства шестого главы государства Владимира Зеленского.

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«Если оценивать эти три года, то для Зеленского это как качели. Сначала — безумный всплеск популярности в Украине, самые большие рейтинги за всю историю среди всех украинских президентов. Потом начались определенные разочарования, критика, проблемы и в команде, и в государственной политике», — рассказал в эфире Радио НВ Фесенко.

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2020−2021 годы и начало пандемии стали вызовом для всего мира, а внутри Украины существовали споры, отразившиеся на деятельности президента, считает политолог. Тогда же, продолжил он, Зеленский делал попытки урегулировать конфликт на Донбассе.

«Сейчас — самый большой вызов и для Зеленского, и для Украины за все 30 лет независимости. Если в прошлом, позапрошлом году многие разочаровались в нем, <...> то все мы увидели в конце февраля и в течение войны — Зеленский очень достойно исполняет обязанности президента. Его на Западе воспринимают как символ украинского сопротивления. Но внутри страны и в общении с международными партнерами Зеленский взял на себя очень эффективную роль — эмоционального импульса, импульса сопротивления», — считает политолог.

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По мнению Фесенко, глава государства нашел, возможно, интуитивно, органический стиль общения как с внутренней, так и с международной аудиторией.

«Эти эмоции, которые он транслирует, являются необходимым зарядом сопротивления. И он скрепляет власть, неоднозначную, разнородную, противоречивую. Как оказалось, он органично сосредоточился на том, что может делать лучше всего, а еще выполняет роль координатора, а в военные, экономические дела почти не вмешивается, что очень правильно», — добавил политолог.

По итогам обработки 100% электронных протоколов, во втором туре выборов, состоявшихся 21 апреля 2019 года, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Петра Порошенко — 24,45%.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского — с этого момента он официально получил полномочия президента Украины.

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