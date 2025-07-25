«По-другому с ними не получится». Зеленский объяснил, почему настаивает на встрече с Путиным и какое движение видит со стороны россиян

25 июля, 11:06
«Нужна адженда такой встречи — встречи на уровне лидеров», — убежден Зеленский (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Для завершения войны, которую Россия ведет против Украины, необходима встреча на уровне лидеров, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

«Нам необходимо окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними [россиянами — прим. ред.] не получится. Нужна адженда такой встречи — встречи на уровне лидеров [с участием Зеленского и Путина — прим. ред.]. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они [РФ] сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — сказал Зеленский во время закрытого общения с журналистами, которое состоялось 24 июля. Президента цитирует агентство Интерфакс-Украина.

В то же время Зеленский добавил, что «многое удалось с некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями».

«Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это», — отметил президент Украины.

Ранее украинская сторона предложила российской провести встречу лидеров до конца августа, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров по результатам переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле 23 июля.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий уточнил, что предложение украинской стороны о встрече лидеров является постоянным, его можно реализовать в любое время, а президент Украины Владимир Зеленский будет готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

