«По-другому с ними не получится». Зеленский объяснил, почему настаивает на встрече с Путиным и какое движение видит со стороны россиян

«Нам необходимо окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними [россиянами — прим. ред.] не получится. Нужна адженда такой встречи — встречи на уровне лидеров [с участием Зеленского и Путина — прим. ред.]. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они [РФ] сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — сказал Зеленский во время закрытого общения с журналистами, которое состоялось 24 июля. Президента цитирует агентство Интерфакс-Украина.

В то же время Зеленский добавил, что «многое удалось с некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями».

«Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это», — отметил президент Украины.

Ранее украинская сторона предложила российской провести встречу лидеров до конца августа, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров по результатам переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле 23 июля.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий уточнил, что предложение украинской стороны о встрече лидеров является постоянным, его можно реализовать в любое время, а президент Украины Владимир Зеленский будет готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.