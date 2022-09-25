Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post
Владимир Зеленский признан самым влиятельным евреем года (Фото:The Jerusalem Post)
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии издания The Jerusalem Post.
Зеленский занял первое место, опередив премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.
Фото украинского президента поместили на обложку израильской газеты.
Список 50 самых влиятельных евреев 2022 года The Jerusalem Post преследует цель демонстрации многообразия еврейской нации, одновременно освещая людей из всех сфер жизни — правительства, искусства, медицины, литературы и науки.
В мае 2022 года Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей американского журнала Time и попал на его обложку.
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