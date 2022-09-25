Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post 25 сентября, 15:16 Владимир Зеленский признан самым влиятельным евреем года (Фото:The Jerusalem Post)

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии издания The Jerusalem Post.



Зеленский занял первое место, опередив премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.



Фото украинского президента поместили на обложку израильской газеты.

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Фото: The Jerusalem Post

Список 50 самых влиятельных евреев 2022 года The Jerusalem Post преследует цель демонстрации многообразия еврейской нации, одновременно освещая людей из всех сфер жизни — правительства, искусства, медицины, литературы и науки.



В мае 2022 года Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей американского журнала Time и попал на его обложку.

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