Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post

25 сентября, 15:16
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Владимир Зеленский признан самым влиятельным евреем года (Фото:The Jerusalem Post)

Владимир Зеленский признан самым влиятельным евреем года (Фото:The Jerusalem Post)

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии издания The Jerusalem Post.

Зеленский занял первое место, опередив премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.

Фото украинского президента поместили на обложку израильской газеты.

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The Jerusalem Post
Фото: The Jerusalem Post

Список 50 самых влиятельных евреев 2022 года The Jerusalem Post преследует цель демонстрации многообразия еврейской нации, одновременно освещая людей из всех сфер жизни — правительства, искусства, медицины, литературы и науки.

В мае 2022 года Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей американского журнала Time и попал на его обложку.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Израиль Евреи Владимир Зеленский Самые влиятельные люди Обложка Украина-Израиль Война России против Украины

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