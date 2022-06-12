Зеленский стал лауреатом премии Немцова 12 июня, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Зеленский стал лауреатом премии Немцова (Фото:Офис президента Украины)

Фонд Бориса Немцова присудил свою ежегодную премию президенту Украины Владимиру Зеленскому — за смелость.

Об этом сообщается на сайте фонда. На фоне войны фонд решил выдвинуть на премию представителей Украины, до этого ее лауреатами становились только российские оппозиционные политики и активисты.

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В 2022 году в шорт-листе были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк и украинский парамедик Юлия Паевская, известная как Тайра, которая сейчас находится в плену у российских захватчиков.

Как рассказала дочь Немцова Жанна в интервью российскому оппозиционному изданию Медуза победителя — Владимира Зеленского был избран путем рейтингового голосования учредителей и совета фонда. По словам Немцовой, президент Украины «проявил невероятную смелость, которой от него никто не ожидал».

"Я думаю, что даже Владимир Путин был, мягко скажем, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, и сейчас это лидер свободного мира… Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас в этом году. А здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Проявил мужество. В эти минуты его слова о том, что ему не нужна эвакуация, а нужное вооружение — и есть квинтэссенция его невероятного мужества", - сказала Жанна Немцова.

В прошлом году премию фонда Немцова получил российский оппозиционер Алексей Навальный, который был арестован путинским режимом после отравления и возвращения в Россию.

Фонд Бориса Немцова за свободу был основан 9 ноября 2015 года в Германии его старшей дочерью Жанной Немцовой.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в грудь, голову и сердце на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.



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