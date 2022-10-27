Не знаю, как бы Трамп реагировал на полномасштабное вторжение России — Зеленский 27 октября, 22:22 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский сказал, что его американский коллега Джо Байден помогает Украине больше, чем его предшественник, но что неизвестно, как Дональд Трамп действовал бы в условиях полномасштабной войны.

Отвечая на вопрос журналиста Corriere della Sera, беспокоит ли его возможное возвращение Трампа к власти в результате выборов в США, Зеленский отметил, что это выбор американцев.



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«Байден помогает нам больше, чем было до него. Но я при этом не могу обвинять Трампа, потому что при нем полномасштабного вторжения не было. Поэтому я не знаю, как бы он реагировал», — сказал он.

Президент добавил, что сейчас в США сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Трамп смотрит на полномасштабное вторжение России сквозь «розовые очки».

45-й президент США утверждал, что Украине нужно было "отказаться" от Крыма и НАТО, чтобы Россия не начала полномасштабное вторжение.