Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего на пятницу
Данилов отметил, что на заседании СНБО будут приняты фундаментальные решения для Украины (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)
Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Ставки верховного главнокомандующего на пятницу, 30 сентября. Оно состоится до срочного заседания СНБО.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Говорит Великий Львов.
«Я бы хотел отметить, что кроме заседания Совета национальной безопасности и обороны президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание СНБО», — сказал он.
Также Данилов отметил, что на заседании СНБО будут приняты фундаментальные решения для Украины.
Ранее сообщалось, что 30 сентября российский диктатор Владимир Путин собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков также анонсировал «объемное» выступление Путина.
С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.