Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего на пятницу 29 сентября, 21:08 Данилов отметил, что на заседании СНБО будут приняты фундаментальные решения для Украины (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Ставки верховного главнокомандующего на пятницу, 30 сентября. Оно состоится до срочного заседания СНБО.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Говорит Великий Львов.

«Я бы хотел отметить, что кроме заседания Совета национальной безопасности и обороны президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание СНБО», — сказал он.

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Также Данилов отметил, что на заседании СНБО будут приняты фундаментальные решения для Украины.

Ранее сообщалось, что 30 сентября российский диктатор Владимир Путин собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков также анонсировал «объемное» выступление Путина.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.