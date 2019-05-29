Ульяна Супрун
Молодость и витамины. Чем полезна клубника и как ее правильно есть
Мария Попова
Как моя мама победила рак. История без хэппи-энда
Владимир Фесенко
Парламент новичков
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте во Львовской области

Вчера, 20:34
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте во Львовской области - фото

пресс-служба главы государства

Президент хочет обсудить проблемы угольной отрасли

Президент Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны из-за насущных проблем в угольной отрасли.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, решение было принято после посещения шахты Лесная во Львовской области, где в результате аварии погибли два горняка.

«Мы сегодня услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО», - сказал Зеленский.

Ориентировочно заседание СНБО может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент добавил, что семьи погибших шахтеров получат по 100 тысяч гривен финансовой помощи от государства.

Напомним, что 29 мая во Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь в селе Селец произошел обвал породы, в результате чего погибли двое горняков. Полиция открыла уголовное производство.

В этот же день Зеленский встретился с рабочими и семьями горняков, погибшими во время аварии. Он поручил «вне очереди» решить вопрос с обеспечением жильем их семей.

Теги:   СНБО Владимир Зеленский Львовская область Львовуголь

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 09:49

img
Во Львовской области произошел обвал на шахте: погибли двое горняков
Страны

Сегодня, 00:43

img
В Израиле пройдут вторые за год досрочные парламентские выборы
Политика

Вчера, 19:28

img
Зеленский назначил нового начальника госохраны

ТОП 3

Политика

Вчера, 11:48

img
Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента
29154
Политика

Вчера, 20:34

img
Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте во Львовской области
21510
Политика

28 мая, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
17246