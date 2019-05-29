Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте во Львовской области Вчера, 20:34 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба главы государства Президент хочет обсудить проблемы угольной отрасли пресс-служба главы государства

Президент Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны из-за насущных проблем в угольной отрасли.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, решение было принято после посещения шахты Лесная во Львовской области, где в результате аварии погибли два горняка.

«Мы сегодня услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО», - сказал Зеленский.

Ориентировочно заседание СНБО может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент добавил, что семьи погибших шахтеров получат по 100 тысяч гривен финансовой помощи от государства.

Напомним, что 29 мая во Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь в селе Селец произошел обвал породы, в результате чего погибли двое горняков. Полиция открыла уголовное производство.

В этот же день Зеленский встретился с рабочими и семьями горняков, погибшими во время аварии. Он поручил «вне очереди» решить вопрос с обеспечением жильем их семей.