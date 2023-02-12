Зеленский подписал указ о создании Черниговской городской военной администрации

12 февраля, 16:34
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Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Черниговской городской военной администрации.

Соответствующий указ № 69/2023 от 7 февраля 2022 года обнародован на сайте главы государства.

«Указ вступает в силу дня его обнародования», — говорится в документе.

9 февраля, исполняющим обязанности Черниговского городского головы был назначен секретарь горсовета Александр Ломак.

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7 декабря Яворивский районный суд Львовской области по материалам ДБР признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным в административном правонарушении (несообщение о наличии конфликта интересов) и отстранил его на год от должности и оштрафовал на 6800 грн.

По данным ГБР, мэр сказал водителю вывезти за границу машину своей жены. Водитель получил из бюджета деньги, в том числе на бензин, и его поездку оформили как командировку, а бюджет Чернигова затем оплачивал лизинговые платежи за автомобиль.

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Атрошенко ранее говорил, что его несколько раз не выпускали за границу: на Всемирный экономический форум в Давосе и на форум в Лугано. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко после этого предупредил, что если мэры не будут «заниматься общинами», их могут лишить должности.

Через несколько дней мэр обнародовал обращение к Зеленскому и заявил, что подчиненные главы государства пытаются отстранить его от управления городом.

Атрошенко обвинил в своем устранении «подчиненных» Зеленского, намекнув на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Черниговская область Владимир Зеленский Владислав Атрошенко Война России против Украины военная администрация

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