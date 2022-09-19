Зеленский создал 15 военных администраций в Херсоне и области — список 19 сентября, 16:48 ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский создал 15 военных администраций во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Соответствующий указ опубликовала пресс-служба президента.

Зеленский постановил создать:

Аскания-Новую поселковую военную администрацию Каховского района,

Борозенскую поселковую военную администрацию Бериславского района,

Великокопановскую поселковую военную администрацию Херсонского района,

Великолепетискую поселковую военную администрацию Каховского района,

Верхнерогачицкую поселковую военную администрацию Каховского района,

Горностаевскую поселковую военную администрацию Каховского района,

Зеленоподскую поселковую военную администрацию Каховского района,

Калиновскую поселковую военную администрацию Бериславского района,

Миловскую поселковую военную администрацию Бериславского района,

Мирненскую поселковую военную администрацию Скадовского района,

Новониколаевскую поселковую военную администрацию Скадовского района,

Новотроицкую поселковую военную администрацию Генического района,

Станиславскую поселковую военную администрацию Херсонского района,

Херсонскую городскую военную администрацию Херсонского района,

Юбилейную сельскую военную администрацию Херсонского района.

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Также Зеленский поручил Генштабу ВСУ, Херсонской ОВА осуществить меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в первой статье указа. Указ президента вступает в силу со дня его обнародования.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв км.

Силы обороны Украины сообщали, что установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

Зеленский 18 сентября подчеркнул, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

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