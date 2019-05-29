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Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель

Сегодня, 13:02
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Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель - фото

прес-служба президента України

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский первый зарубежный визит совершит в Брюссель.

Как сообщает пресс-служба президента, 4−5 июня состоится рабочий визит Зеленского в институции Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками.

Президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обсудит с представителями институций ЕС дальнейшие реформы в Украине.

Ранее еврокомиссар Йоханес Хан заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.

2-3 мая советники Зеленского провели переговоры с представителями ЕС в Брюсселе.

В частности,  команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.

Теги:   Брюссель НАТО Евросоюз Владимир Зеленский Брюссель НАТО Евросоюз Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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