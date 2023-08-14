Зеленский посетил бригады, которые ведут наступательные действия в Донецкой области

14 августа, 18:04
Поделиться:
Владимир Зеленский в Донецкой области (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский в Донецкой области (Фото:Офис президента)

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Соледар.

В ведомстве уточнили, что Зеленский побывал на командных пунктах 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко 92- Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Видео дня

Президент заслушал доклады по оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностям применения разных видов вооружения.

Он также обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

Читайте также:

ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через Reuters/File Photo) ВСУ освобождают Урожайное и продвигаются на Бахмутском направлении — Минобороны

«Я ежедневно получаю общую информацию, она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Впрочем, я хотел объехать все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них. Это открытая беседа, можно обсудить любые вопросы», — заявил тогда он.

Комбриги и комбаты передали президенту потребности в вооружении, боеприпасах и технике, в частности, во фронтовых системах ПВО и различных видах БпЛА.

Кроме того, обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширение возможностей командиров по руководству личным составом, упрощение бюрократических процедур в армии, в частности в процессе комплектации подразделений, а также усовершенствование работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Читайте также:
Сложная игра на воде. Когда ВСУ смогут закрепиться на левобережье Херсонщины, — интервью NV

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X