ВСУ освободили 1888 населенных пунктов, почти столько же остается в оккупации — Зеленский

7 декабря, 21:16
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Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)

Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)

Украинским силам удалось освободить 1888 населенных пунктов. Еще почти столько же сел и городов остается в оккупации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к представителям Фонда защиты прав человека имени Роберта Кеннеди.

«24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание», — сказал он.

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Зеленский напомнил, что сотни украинских городов и сел сожжены дотла из-за российских ударов. Президент подчеркнул, что на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей.

«1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько украинских городов и сел остаются в оккупации», — заявил он.

Украинский лидер добавил, что Украина также должна освободить всех украинцев, которые находятся в российских фильтрационных лагерях или были незаконно депортированы на территорию РФ.

Ранее Зеленский говорил, что единственный путь к миру в Украине — «демонтаж террористических возможностей» страны-агрессора РФ и освобождение всей украинской территории.

https://www.youtube.com/embed/06K9Ducf97M
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Владимир Зеленский

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