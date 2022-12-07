ВСУ освободили 1888 населенных пунктов, почти столько же остается в оккупации — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)
Украинским силам удалось освободить 1888 населенных пунктов. Еще почти столько же сел и городов остается в оккупации.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к представителям Фонда защиты прав человека имени Роберта Кеннеди.
«24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание», — сказал он.
Зеленский напомнил, что сотни украинских городов и сел сожжены дотла из-за российских ударов. Президент подчеркнул, что на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей.
«1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько украинских городов и сел остаются в оккупации», — заявил он.
Украинский лидер добавил, что Украина также должна освободить всех украинцев, которые находятся в российских фильтрационных лагерях или были незаконно депортированы на территорию РФ.
Ранее Зеленский говорил, что единственный путь к миру в Украине — «демонтаж террористических возможностей» страны-агрессора РФ и освобождение всей украинской территории.