Зеленский заявил о возобновлении контактов на самом высоком уровне с Бразилией 3 марта, 02:42 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва.



«Только что говорил с президентом Бразилии. Полезный разговор. Восстанавливаем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что, в частности, поблагодарил президента Бразилии за поддержку украинской резолюции в ООН.

«Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре. Поблагодарил Бразилию за поддержку нашей резолюции о мире и территориальной целостности для Украины. Обсудили дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть покой нашей стране, региону и всему миру», — заявил глава государства.

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