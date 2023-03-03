Зеленский заявил о возобновлении контактов на самом высоком уровне с Бразилией

3 марта, 02:42
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва.

«Только что говорил с президентом Бразилии. Полезный разговор. Восстанавливаем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что, в частности, поблагодарил президента Бразилии за поддержку украинской резолюции в ООН.

«Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре. Поблагодарил Бразилию за поддержку нашей резолюции о мире и территориальной целостности для Украины. Обсудили дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть покой нашей стране, региону и всему миру», — заявил глава государства.

https://www.youtube.com/embed/H1UEC5pCYFI
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Бразилия Владимир Зеленский Луиз Інасио Лула да Силва

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