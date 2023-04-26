«Будет на столах у мировых лидеров». Группа Ермака-Макфола представила новый план ужесточения санкций против РФ 26 апреля, 00:46 Офис президента представил новые предложения по усилению антироссийских санкций (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Международная экспертная группа Ермака-Макфола по санкциям против РФ представила новый план усиления ограничений.

Глава государства отметил, что первый план по ужесточению санкций был выполнен более чем на 70%.

"Сегодня наша международная санкционная группа, группа экспертов, которую возглавляют Андрей Ермак и Майкл Макфол, представила документ об усилении санкций против России. Первый такой санкционный план был выполнен более чем на 70%. Поэтому сейчас представлено, по каким направлениям можно еще усилить санкционное давление и как дать миру больше стабильности из-за полного исключения из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, всех работающих на войну», — заявил президент.

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Новые предложения по санкциям против России будут переданы всем мировым лидерам.

«Этот санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира как политических, так и общественных, бизнесовых. Санкции против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже применяемые ограничения. Это необходимая самозащита международного правопорядка», — заявил Зеленский.

25 апреля Международная экспертная группа Ермака-Макфола по санкциям против РФ предложила, в частности, взимать с россиян «сбор на восстановление Украины» за получение европейских виз.

Санкционная группа Ермака-Макфола — международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России, которую создал президент Владимир Зеленский. Ее возглавили глава ОП Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол.

Цель группы — предоставить исчерпывающий перечень возможных дополнительных экономических и политических мер по усилению санкций США, Европы и мира против России и Беларуси, чтобы как можно скорее прекратить полномасштабную войну РФ.