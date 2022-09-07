На сектор безопасности и обороны в следующем году выделят триллион гривен — Зеленский

7 сентября, 23:28
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году в Госбюджете будет предусмотрено свыше триллиона гривен на сектор безопасности и обороны.

Глава государства отметил, что также будет проведена индексация пенсий.

«Свыше триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один. Правительству поставлено задание в следующем году, как и в этом, обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что Кабмин должен предоставить программу сокращения расходов на государственные предприятия, аппарат и институции, которые не соответствуют нуждам особого времени.

«Кроме того, будет сохранена действующая программа кредитования 5−7−9, при этом, будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых сотрудников», — сообщил президент.

https://www.youtube.com/watch?v=HfCo4UvHnGo
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Госбюджет Нацбезопасность Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины Госбюджет-2023

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