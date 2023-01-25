Зеленский: Мы должны создать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется 25 января, 22:16 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западные страны за готовность передать ВСУ современные танки.

«То, как объединено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы — это историческое достижение лидеров, работающих сейчас», — сказал президент в вечернем видеообращении.

Видео дня

Он добавил, что сейчас важна скорость тренировки наших военных и быстрота поставок танков в Украину, а также объем танковой поддержки.

«Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе — так же, как принимаем решение сегодня», — подчеркнул он.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.