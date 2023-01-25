Зеленский: Мы должны создать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется

25 января, 22:16
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Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западные страны за готовность передать ВСУ современные танки.

«То, как объединено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы — это историческое достижение лидеров, работающих сейчас», — сказал президент в вечернем видеообращении.

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Он добавил, что сейчас важна скорость тренировки наших военных и быстрота поставок танков в Украину, а также объем танковой поддержки.

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«Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе — так же, как принимаем решение сегодня», — подчеркнул он.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

https://www.youtube.com/embed/FvvsETzrp2I
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский

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