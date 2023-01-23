Племиник Гундяев и другие. СНБО ввел санкции против представителей РПЦ 23 января, 23:33 Племеник патриарха Кирилла (Гундяева) также попал в список санкций (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 21 представителя Русской православной церкви (РПЦ).

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. В список также попал представитель христиан веры евангельской (пятидесятников).

"Введены санкции против 22 человек - граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", - заявил президент.

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Под санкции попали:

Гундяев Михаил Николаевич – представитель Русской православной церкви при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в г. Женева, Швейцарская Конфедерация, протоиерей (племянник Кирилла (Гундяева)).

Богдасаров Роман Сергеевич – наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Российская Федерация, г. Москва), заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

Булеков Александр Владимирович – настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Российская Федерация, г. Москва) архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

Ганьжин Александр Иванович – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий.

Горбачев Леонид Эдуардович – митрополит Клинский Леонид, глава патриаршего экзархата Африки.

Емельянов Леонид Григорьевич – митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Кипшидзе Вахтанг Владимирович – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

Кульберг Алексей Сергеевич – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Легойда Владимир Романович – временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

Немцов Николай Федорович – митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Овчаров Олег Андреевич – полковник юстиции запаса, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства.

Севрюк Антон Юрьевич – митрополит Волоколамский Антоний, глава Отдела внешних церковных связей.

Татаринцев Константин Юльевич – заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей.

Чашин Николай Николаевич – митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергей.

Щипков Александр Владимирович – заместитель председателя Всемирного русского народного собора, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви.

Ряховский Сергей Васильевич – председательствующий епископ, председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Публично поддерживает и оправдывает войну Российской Федерации против Украины.

Алфеев Григорий Валерьевич – руководитель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Илларион. Публично поддерживает и оправдывает войну Российской Федерации против Украины. Руководит украинским направлением активности Московской патриархии, продвигает идеологию "русского мира".

Балашов Николай Владимирович – заместитель руководителя отдела внешних церковных связей, протоиерей. Публично поддерживает и оправдывает войну Российской Федерации против Украины. Продвигает идеологию русского мира и непосредственно руководит украинским направлением активности Московской патриархии.

Волочков Павел Павлович – архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим. Откровенно поддерживает попытку аннексии Крыма и войну Российской Федерации против Украины.

Владимир Артемий Владимирович – протоиерей, писатель, проповедник и педагог. В своих проповедях оправдывает агрессию России против Украины и надеется на поглощение Россией стран бывшего СССР. Он также призвал молиться о "победе над темной фашистской ордой", якобы захватившей всю Европу. Теперь Россия взяла на себя роль борца за правду и устроила в Украине спецоперацию, чтобы устроить нюрнбергский процесс над всей Европой.

Ткачев Андрей Юрьевич – митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий, популярный YouTube-блогер. В проповедях оправдывает российскую агрессию против Украины, рассматривая ее как наказание украинцам за Майдан, призывает российских военных продолжать убийства украинцев, обещая им "поддержку" от разных святых и архангелов, которым, казалось бы, российские попы уже "дали команду" поддерживать армию РФ.

Осипов Алексей Ильич – русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Русской Православной Церкви. Выразил публичную поддержку войны России против Украины. Постоянно публикует статьи в духе кремлевской пропаганды военной агрессии РФ, выступает в передачах на YouTube, выражая свое мнение о "спецоперации" в соответствии с политикой РФ с целью оправдания военных действий России и геноцида украинского населения, говорит, что "российская церковь не осуждает, а поддерживает спецоперацию".