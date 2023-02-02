Проигрыш России уже очевиден, но тактически у них есть ресурс для наступления — Зеленский 2 февраля, 22:10 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ находятся в «специфической стадии». Он подчеркнул, что проигрыш России уже очевиден, но у агрессора еще есть силы для наступления.

«Враг в специфической стадии. Когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них есть ресурс для попыток наступательных действий», — сказал он во время вечернего видеообращения в четверг, 2 февраля.

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Президент подчеркнул, что Украина не оставит без ответа никаких агрессивных действий оккупанта.

«Мы должны продолжать то же, что делаем. Усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно единственными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием — нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поводу снабжения обороны. А также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию», — добавил он.

Накануне Зеленский сообщил, что российские оккупанты усилили наступательные действия на фронте в Донецкой области. По его словам, россияне пытаются получить хоть какие-то результаты до 24 февраля.

Также 1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины.