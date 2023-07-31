Путин не способен оккупировать украинские порты, мы просто потопим весь его флот — Зеленский 31 июля, 19:17 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский убежден, что армия российского диктатора Владимира Путина не способна оккупировать украинские порты. ВСУ, по словам Зеленского, уничтожат весь российский флот, если их корабли приблизятся к украинской территории.

«Он (Путин — ред) не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется», — сказал Зеленский в интервью бразильскому журналисту.

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Президент добавил, что все удары по украинским портам являются абсолютно террористическими. Зеленский сообщил, что они не являются военными целями.

«Он стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру. Неделю назад снова церковь, снова полностью уничтожена специально. И тут вы должны ответить себе на вопрос „для чего?“. Это не про зерно. Терроризм, террористический акт, чтобы терроризировать население», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что Путин неадекватный человек и большая часть мира также движется к пониманию этого.

После выхода РФ из зерновой сделки 17 июля, страна-агрессор начала применять новую тактику ударов по Украине с одновременным запуском нескольких типов ракет. Враг в течение нескольких дней подряд наносил массированные удары по Одесской области, в частности по портовой инфраструктуре.

В ночь на 23 июля российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы.