Зеленский собрал Ставку. Рассмотрели данные разведки о возможных действиях России в ближайшее время 29 января, 17:57 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье, 29 января.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский заслушал доклады об оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.

«Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям», — заявил он.

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Также на Ставке обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины основными образцами вооружения, военной техникой и боеприпасами для проведения операций, запланированных на 2023 год.

25 января в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта. Информацию о возможной угрозе вторжения со стороны Беларуси в Украину там называют частью российской психологической операции.

