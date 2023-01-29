Зеленский собрал Ставку. Рассмотрели данные разведки о возможных действиях России в ближайшее время
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье, 29 января.
Об этом он сообщил в Telegram.
Зеленский заслушал доклады об оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.
«Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям», — заявил он.
Также на Ставке обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины основными образцами вооружения, военной техникой и боеприпасами для проведения операций, запланированных на 2023 год.
25 января в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта. Информацию о возможной угрозе вторжения со стороны Беларуси в Украину там называют частью российской психологической операции.