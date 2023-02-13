Зеленский собрал Ставку. Отдельное внимание уделили поставкам оружия и снарядов 13 февраля, 23:20 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 февраля, провел очередную Ставку главнокомандующего.

«Провел Ставку. Заслушали доклады командующих направлений, Главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донбасса и Луганщины, юга нашей страны, Одессы и области», — сказал он в вечернем видеообращении.

Видео дня

Зеленский отметил, что постоянное внимание уделяется поставкам оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силы и стойкости.

Президент также поблагодарил украинских военных, которые обороняют Украину во время нового масштабного наступления оккупантов.

«Благодарю каждого нашего воина, кто не дает оккупанту окружить Бахмут, кто уничтожает врага на Угледарском направлении, не оставляя от оккупанта ничего, кроме выжженных следов на земле, и кто удерживает другие наши принципиальные фронтовые позиции», — сказал он.