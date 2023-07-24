Зеленский провел заседание Ставки. Главные темы — наступление, ответ на обстрелы и разблокирование Черного моря 24 июля, 20:06 Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 июля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В Telegram пресс-служба президента сообщает, что на Ставке обсуждались три вопроса: наступление, ответ на российский ракетный террор и разблокирование Черного мора.

«Первый. Актуальна ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий. Второе. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Третье. Разблокировка Черного моря. «Зерновой коридор», — говорится в сообщении украинского лидера.

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Зеленский добавил, что были заслушаны доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александра Тарнавского, главы ГУР Кирилла Буданова и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы.

Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали.