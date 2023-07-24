Зеленский провел заседание Ставки. Главные темы — наступление, ответ на обстрелы и разблокирование Черного моря

24 июля, 20:06
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 июля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В Telegram пресс-служба президента сообщает, что на Ставке обсуждались три вопроса: наступление, ответ на российский ракетный террор и разблокирование Черного мора.

«Первый. Актуальна ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий. Второе. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Третье. Разблокировка Черного моря. «Зерновой коридор», — говорится в сообщении украинского лидера.

Видео дня

Читайте также:

Последствия обстрела Одессы (Фото:REUTERS/Nina Liashonok) Обстрел центра Одессы: как реагирует мир на массированную атаку РФ

Зеленский добавил, что были заслушаны доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александра Тарнавского, главы ГУР Кирилла Буданова и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы.

Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Черное море Наступление Ракетные удары Владимир Зеленский Ставка верховного главнокомандующего

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X