Зеленский провел Ставку: обсуждали фронт и планы оккупантов 1 сентября, 18:54 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 1 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Ставка была посвящена только ситуации на фронте, сообщил глава государства в Telegram. Участники в деталях обсудили происходящее в Харьковской области, на Донбассе, в Запорожской области и на левом берегу Херсонской области, эвакуацию раненых и планы российских оккупантов.

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В вечернем обращении глава государства добавил, что на заседании докладывал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие на направлениях, также был закрытый доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.

«Ключевое — дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки ясно понимает, что должен делать», — сказал Зеленский.



Ранее издание WSJ со ссылкой на источники сообщало, что Силам обороны Украины удалось прорвать основную линию обороны российских оккупантов на юго-востоке страны.

По данным Генштаба, защитники Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

27 августа американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что ВСУ достаточно продвинулись, чтобы атаковать на юге вторую линию оборонительных укреплений России. Военные рассказали, что оккупанты успели возвести прочную оборону, в том числе бетонные сооружения, и бойцы «прорубили» проходы в минных полях, чтобы их техника и пехота могли наступать и двигаться вперед.