Зеленский анонсировал «определенные шаги» после доклада Буданова

8 мая, 22:26
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 8 мая, рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Глава государства заявил, что на заседании докладывали командующие оперативными направлениями, главнокомандующий ВСУ и руководители разведки.

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«Доклады [главы ГУР Кирилла] Буданова и [главы Службы внешней разведки Александра] Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе будем делать определенные шаги — шаги, которые укрепят нашу защиту», — подчеркнул Зеленский.

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Участники Ставки также докладывали о подготовке новых украинских подразделений и поставке боеприпасов.

«Провел совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности по поводу боеприпасов. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать», — добавил президент.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению Украины находится на завершающей стадии.

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Замминистра обороны Анна Маляр до этого заявила, что защитники и защитницы Украины уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Зеленский Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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