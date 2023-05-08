Зеленский анонсировал «определенные шаги» после доклада Буданова
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 8 мая, рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего.
Глава государства заявил, что на заседании докладывали командующие оперативными направлениями, главнокомандующий ВСУ и руководители разведки.
«Доклады [главы ГУР Кирилла] Буданова и [главы Службы внешней разведки Александра] Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе будем делать определенные шаги — шаги, которые укрепят нашу защиту», — подчеркнул Зеленский.
Участники Ставки также докладывали о подготовке новых украинских подразделений и поставке боеприпасов.
«Провел совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности по поводу боеприпасов. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать», — добавил президент.
28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению Украины находится на завершающей стадии.
Замминистра обороны Анна Маляр до этого заявила, что защитники и защитницы Украины уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.