Зеленский сменил начальника Центра специальных операций «А»

14 апреля, 17:41
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 апреля, назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Об этом сообщается на сайте президента.

Согласно указу № 223/2023, Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

Видео дня

Другим указом № 222/2023 президент уволил с этой должности Сергея Дусика, который занимал должность руководителя Центра с мая 2020 года.

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS) Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОВА

Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов — отдельный отдел СБУ, который выполняет задачи по прекращению террористических актов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X