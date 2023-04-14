Зеленский сменил начальника Центра специальных операций «А»
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Зеленский/Telegram)
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 апреля, назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.
Об этом сообщается на сайте президента.
Согласно указу № 223/2023, Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.
Другим указом № 222/2023 президент уволил с этой должности Сергея Дусика, который занимал должность руководителя Центра с мая 2020 года.
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Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов — отдельный отдел СБУ, который выполняет задачи по прекращению террористических актов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.