Зеленский сменил начальника Центра специальных операций «А» 14 апреля, 17:41 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 апреля, назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Об этом сообщается на сайте президента.

Согласно указу № 223/2023, Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

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Другим указом № 222/2023 президент уволил с этой должности Сергея Дусика, который занимал должность руководителя Центра с мая 2020 года.

Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов — отдельный отдел СБУ, который выполняет задачи по прекращению террористических актов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.