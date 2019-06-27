Владимир Фесенко
Зеленский и олигархи. Что изменится?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Зеленский переназначил и.о. главы Кировоградской ОГА

27 июня, 23:36
1408
Цей матеріал також доступний українською

АП

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА.

Соответствующий указ №464/2019 опубликован на сайте главы государства.

Другим указом, № 465/2019, временным исполняющим обязанности главы Кировоградской ОГА назначена Светлана Лобанова.

Читайте также:
 Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА — указ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей 15 областных государственных администраций.

Теги:   ОГА Кировоградская область Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Вчера, 20:25

img
Зеленский наградил Тымчука орденом За мужество
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Геополитика

Сегодня, 12:12

img
США прекращают блокаду Huawei — Трамп

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:22

img
Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента
11988
Политика

27 июня, 16:34

img
Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков
11548
Политика

27 июня, 18:10

img
Имели полномочия. Климкин ответил Зеленскому на обвинения по освобождению пленных моряков
8949

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)