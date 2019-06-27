Зеленский переназначил и.о. главы Кировоградской ОГА
27 июня, 23:36
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Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА.
Соответствующий указ №464/2019 опубликован на сайте главы государства.
Другим указом, № 465/2019, временным исполняющим обязанности главы Кировоградской ОГА назначена Светлана Лобанова.
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