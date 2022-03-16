«Решается судьба нашего государства». Зеленский рассказал Конгрессу США о храбрости украинцев в войне с Россией 16 марта, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступает перед Конгрессом США (Фото:Scott Applewhite/Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский начал свое обращение к Конгрессу США с высокой оценкой храбрости украинского народа и сказал, что судьба Украины решается именно сейчас на фоне вторжения России.

«Я имею честь приветствовать вас от имени Украинского народа, храбрых и свободолюбивых людей. Которые восемь лет противостоят агрессии России. Которые отдают лучших сыновей и дочерей, чтобы остановить полномасштабное российское вторжение. Сейчас решается судьба нашего государства. Судьба нашего народа. Решается, будут ли украинцы свободны. Сохранят ли свою демократию», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что Россия атаковала не просто украинскую землю и украинские города — она пошла в жестокое наступление против украинских ценностей.

«Бросила танки и самолеты против нашей свободы. Против нашего права жить свободно в своей стране, самостоятельно выбирая собственное будущее. Против нашего стремления к счастью. Против наших национальных мечт. Точно таких же, как и у обычных людей Америки. Как и у каждого в Соединенных Штатах», — подчеркнул Зеленский.

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