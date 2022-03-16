«Решается судьба нашего государства». Зеленский рассказал Конгрессу США о храбрости украинцев в войне с Россией

16 марта, 15:39
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский выступает перед Конгрессом США (Фото:Scott Applewhite/Pool via REUTERS)

Зеленский выступает перед Конгрессом США (Фото:Scott Applewhite/Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский начал свое обращение к Конгрессу США с высокой оценкой храбрости украинского народа и сказал, что судьба Украины решается именно сейчас на фоне вторжения России.

«Я имею честь приветствовать вас от имени Украинского народа, храбрых и свободолюбивых людей. Которые восемь лет противостоят агрессии России. Которые отдают лучших сыновей и дочерей, чтобы остановить полномасштабное российское вторжение. Сейчас решается судьба нашего государства. Судьба нашего народа. Решается, будут ли украинцы свободны. Сохранят ли свою демократию», — сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/watch/?v=1074291419783204

Он подчеркнул, что Россия атаковала не просто украинскую землю и украинские города — она пошла в жестокое наступление против украинских ценностей.

Читайте также:
21-й день войны — хроника. США передадут Украине 800 систем ПВО, Международный суд ООН обязал РФ прекратить вторжение

«Бросила танки и самолеты против нашей свободы. Против нашего права жить свободно в своей стране, самостоятельно выбирая собственное будущее. Против нашего стремления к счастью. Против наших национальных мечт. Точно таких же, как и у обычных людей Америки. Как и у каждого в Соединенных Штатах», — подчеркнул Зеленский.

Редактор: Евгений Жаровский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Конгресс США Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ