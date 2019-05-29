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Зеленский съел шаурму на заправке

Вчера, 16:13
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Зеленский съел шаурму на заправке - фото

Владимир Зеленский/Twitter

Зеленский заявил, что в шаурме нет ничего постыдного

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором он ест шаурму на заправке.

Снимок появился в Twitter главы государства.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного», — написал он.

По словам Зеленского, шаурма «помогает не „забронзоветь“, не отрываться от людей», а «для тех, кто во власти, это полезно».

Как сообщает Радио Свобода в Twitter, Зеленский делал селфи на пути во Львовскую область, где планирует посетить шахту, на которой погибли два горняка.

Напомним, что в своем поздравлении с Днем Киева Зеленский заявил, что столица Украины — «это запах цветущих лип и шаурмы возле метро»

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Теги:   Президент Шаурма Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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