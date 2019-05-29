Зеленский съел шаурму на заправке
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором он ест шаурму на заправке.
Снимок появился в Twitter главы государства.
«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного», — написал он.
По словам Зеленского, шаурма «помогает не „забронзоветь“, не отрываться от людей», а «для тех, кто во власти, это полезно».
Как сообщает Радио Свобода в Twitter, Зеленский делал селфи на пути во Львовскую область, где планирует посетить шахту, на которой погибли два горняка.
Напомним, что в своем поздравлении с Днем Киева Зеленский заявил, что столица Украины — «это запах цветущих лип и шаурмы возле метро»
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.