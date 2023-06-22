Зеленский: Мир найдет способ лишить жизнедеятельности Путина, если он продолжит угрожать ядерным оружием 22 июня, 15:43 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российского диктатора Владимира Путина могут «лишить жизнедеятельности», если он продолжит угрожать миру ядерным оружием.

В интервью ВВС Зеленский отметил, что Путин был опасен для Украины с 2014 года, когда он впервые оккупировал украинские территории, но стал еще опаснее после 24 февраля, когда начал полномасштабную войну.

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Украинский лидер добавил, что он не может дать стопроцентных прогнозов об использовании россиянами ядерного оружия. При этом Зеленский убежден, что диктатор опасается за свою жизнь.

«Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и потому он осторожно делает эти месседжи», — сказал Зеленский.

Президент также назвал опасным круг общения российского диктатора.



В то же время Зеленский не считает, что Путин решиться применить тактическое ядерное оружие, но добавил, что «не хочет быть гарантом неадекватному человеку, который в XXI веке начал полномасштабную войну против своего соседа».



«Я не считаю, что он на сегодняшний день это готов сделать, потому что думает о своей жизни. Он очень любит ее. Во всяком случае, мне так кажется», — сказал украинский лидер.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что угроза применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что Россия не будет наносить ядерный удар по территории Украины.